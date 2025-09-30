Microsoft permitirá usar otros navegadores en las búsquedas desde la barra de tareas de Windows 11

Microsoft permitirá que los usuarios puedan acceder a búsquedas desde la barra de tareas con el navegador que tienen predetermindo en Windows 11, de manera que los enlaces a la web dejarán de abrirse por defecto con Edge.

Los de Redmond sólo permiten usar su navegador Edge en el buscador de Windows que está incorporado en la barrea de tareas, sin posibilidad de que se pueda establecer otros navegadores de terceros como Google Chrome o Mozilla Firefox.

No obstante, se ha descubierto en Edge Canary (la versión de pruebas del navegador Microsoft Edge) que la compañía tecnológica está trabajando para permitir que el buscador de la barrea de tareas de Windows 11 abra el navegador predeterminado, según ha recogido Windows Latest.

En concreto, hay una serie de indicadores configurados para modificar el comportamiento de Windows al transferir una consulta de búsqueda desde la barra de tareas al navegador, con el fin de ofrecer la posibilidad de que el usuario pueda dirigirse a otros navegadores que no sean Edge.

Las búsquedas, además, se lanzarán también con el motor establecido por el usuario, de tal forma que tampoco tendrán que limitarse a Bing. Sin embargo, para que los enlaces a la web se abran en un navegador y un buscador diferentes de los de Microsoft, el usuario deberá establecer sus preferidos en ambos casos como predeterminados.