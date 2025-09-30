Agencias

Metrovalencia ofrece este martes servicio con normalidad

Metrovalencia ha informado de que ofrece este martes, 30 de septiembre, servicio con normalidad tras la alteración de horarios registrada ayer como consecuencia de las fuertes lluvias.

Así, tal y como han apuntado desde la entidad, las líneas de metro y tranvía circularán hoy en su horario habitual.

No obstante, desde Metrovalencia han pedido a la ciudadanía que si van a utilizar este medio de transporte, se informe previamente de los horarios puesto que, si sigue lloviendo, podrían producirse modificaciones del servicio.

