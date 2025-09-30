Marcelino García: "Hace dos años no me esperaba estar aquí hablando de un partido de Champions"

El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, expresó este martes que se considera "un privilegiado" por poder vivir partidos de Liga de Campeones con el Villarreal, ya que cuando regresó en noviembre de 2023 no se esperaba vivir momentos así, enfrentándose a un "grandísimo rival", como calificó a la Juventus italiana.

"Es el primer partido de Champions que voy a jugar con el Villarreal en este estadio. Me considero un privilegiado por ello. Era algo que quizás si me preguntas hace casi dos años, cuando llegamos aquí en noviembre, pues no me esperaba estar aquí hablando de este partido contra la Juventus", reconoció el asturiano en la previa del partido contra los italianos en la segunda jornada de la fase de liga de la máxima competición continental de clubes.

García Toral no piensa en la racha de victorias del equipo amarillo en LaLiga EA Sports, ya que le gusta "diferenciar las competiciones". "Hay que romper la racha, porque la racha nos indica que en Champions hemos perdido un partido contra el Tottenham. Ahora jugamos nuestro primer partido en casa de la fase y tenemos la ilusión de ganar. Nos enfrentamos a un grandísimo rival, al rival más laureado de Italia, pero nosotros tenemos mucha ilusión", reflexionó.

El preparador de Villaviciosa, de 60 años, sabe que sus jugadores tienen "capacidad para enfrentar a cualquier rival", por lo que "ahora lo importante es que se lo crean". "En ese primer partido podía haber un grado de incertidumbre. Creo que ha servido para que se demuestren a sí mismos que deben de creer en ellos, en su capacidad y competir contra cualquiera", apuntó.

"Mañana tendremos seguro el apoyo de nuestra gente, que debe estar desde el minuto uno hasta el noventa con nosotros, porque seguro que el partido nos va a ofrecer momentos de muchísima dificultad, pero con el esfuerzo de los futbolistas, creyendo en lo que son capaces y el apoyo de la gente, pues esperamos lograr esta primera victoria", auguró Marcelino.

El entrenador del 'Submarino Amarillo' recalcó la importancia de no distraerse con la competición europea, porque eso puede llevarles a descuidar la Liga. "Si solo centramos la atención en los partidos de Champions, la más atractiva y la más excitante, nos lleva a distraernos en liga y eso te lleva a no ganar, lo que genera inseguridad", argumentó.

Por ello, las ocho victorias consecutivas como locales en la competición doméstica les sirven para afrontar este partido con "seguridad". "Ganar en liga, ser un equipo competitivo como hemos demostrado, estar tercer clasificado, nos lleva a creer más en nosotros mismos y a tener más seguridad. Somos un equipo que encaja poco, llega mucho y es cierto que jugamos contra toda una Juve, pero estamos en un buen momento y confiamos en lograr nuestro mejor rendimiento", expuso.

El entrenador considera que tienen que estar "orgullosos" por lo que están consiguiendo, ya que "solo se puede crecer jugando este tipo de partidos" contra equipos como la Juventus, que no cree que sea un equipo en "reconstrucción", porque tiene "futbolistas de primerísimo nivel". "Ha hecho muy pocos cambios en su plantilla, todo lo contrario que nosotros. Si alguien está integrándose, recuperándose o reorganizándose, somos nosotros", aseveró.

"Son muy poderosos en transiciones, en el último tercio, es difícil hacerles ocasiones de gol porque tienen muchísimos recursos individuales, grupales y colectivos y me parece un equipazo. Es verdad que pasó una etapa atrás un poco complicada, pero ya la temporada pasada jugó Champions y ahora mismo está a un punto del líder en Italia", describió.

El técnico hizo repaso de la línea de atacantes del equipo turinés y confesó que "con todo el respeto" preferiría "que estuviesen lesionados 3 ó 4", aunque quiere "jugar contra los mejores". "Tenemos que intentar defenderlos y que participen lo menos posible, siendo muy solventes en defensa. Es lo que vamos a intentar, pero esto es un trabajo colectivo y la defensa empieza por el delantero. Hemos demostrado ser un equipo muy sólido y mañana tenemos que seguir con esas virtudes", subrayó.

Para sumar los tres puntos, el asturiano cree que "la suma de voluntades anteponiendo el interés colectivo sobre el individual" será muy importante. "Siendo un equipo solidario, firme, comprometido, creo que nos puede ayudar a ganar", comentó, antes de confirmar que "prácticamente" sabe el que once que va a jugar, aunque no lo desveló. "No tengo muchos dudas", respondió.

"Estoy convencido de que vamos a poner las cosas muy difíciles a la Juventus. Tenemos bajas, pero realmente importantes son los que están y con los que ellos seguro que vamos a jugar un buen partido. Estoy convencido de ello. He estudiado mucho a la Juventus", concluyó el entrenador del Villarreal.