Las lluvias dejan en las últimas cuatro horas 51,6 l/m2 en Massanassa y otros 50,8 en Catarroja

Las lluvias han dejado en las últimas cuatro horas un total de 51,6 l/m2 en la localidad valenciana de Massanassa y otros 50,8 en Catarroja, según ha informado Avament y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

En la provincia de Valencia, junto a Massanassa y Catarroja, también ha acumulado bastante lluvia el municipio de Almàssera, con 41,8 l/m2, según las mismas fuentes.

En la provincia de Castellón, la Vall d'Uixó ha llegado en las últimas cuatro horas a los 7,8 l/m2; mientras que, en la provincia de Alicante, Santa Pola ha alcanzado los 40,2 l/m2; Torrevieja, los 36; Elx, los 34,4; y, Xixona, los 34,2.