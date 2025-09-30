La tasa de desempleo de Colombia cae hasta el 8,6% en agosto

La tasa de desempleo de Colombia se ha situado en el 8,6% en el mes de agosto del 2025, lo que supone una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior, cuando se ubicó en el 9,7%, según los datos divulgados este martes por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La tasa global de participación fue del 63,9%, por debajo del 64,5% registrado hace un año, mientras que la tasa de ocupación fue del 58,4%, apenas una décima por encima del mismo mes del 2024, hasta los 393.000 trabajadores.

Respecto a la brecha de género, la tasa de desempleo de las mujeres ascendió hasta el 11,2%, mientras que el dato correspondiente a los hombres fue del 6,7%, por lo que existe una brecha de 4,5 puntos porcentuales entre ambos.

Asimismo, la población ocupada con empleo informal se ubicó en el 55,7% en el octavo mes del ejercicio, una cifra que supone una reducción de 0,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior.

Por su parte, la población joven registró una disminución significativa hasta el 14,8% en el trimestre entre junio y agosto.

Por ramas de actividad económica, las industrias manufactureras experimentaron el mayor incremento de ocupados en agosto (199.000 personas), seguido de la construcción (178.000 personas) y el sector del transporte y el almacenamiento (172.000 personas).

En contraste, el ámbito de la agricultura, la ganadería, la caza, silvicultura y la pesca registró un recorte de trabajadores de 237.000 personas en el número de ocupados.