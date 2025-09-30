La Reina Letizia enamora con un total look white de estreno y complementos infalibles en negro

Primer compromiso de la semana para la Reina Letizia que, tras arropar junto al Rey Felipe VI a la Princesa Leonor en su primera visita oficial a la Comunidad Foral de Navarra como Princesa de Viana el pasado fin de semana, ha reaparecido este martes en la entrega de los Premios Retina ECO 2025 en el Real Teatro de Retiro de Madrid, que reconocen a aquellas empresas y entidades públicas que con sus propuestas tecnológicas innovadoras ofrecen soluciones eficientes comprometidas con el medio ambiente y la sostenibilidad.

Una cita en la que su Majestad ha enamorado recurriendo al binominio infalible 'black & white' con un look protagonizado por una preciosa chaqueta de estreno en blanco y sus complementos favoritos -ya no cabe ninguna duda por la cantidad de veces que se los hemos visto en los últimos tiempos- en negro.

Derrochando elegancia sin renunciar a la comodidad con un estilismo todoterreno, Doña Letizia ha escogido una de las novedades más bonitas de Mango para este otoño, una chaqueta estructurada de corte entallado, cuello redondo sin solapas, cierre frontal con botones plateados y dos bolsillos en el pecho, a juego con un pantalón recto de talle alto también de la firma catalana.

Un dos piezas ideal y versátil a más no poder que ha combinado con su bolso 'fetiche', el modelo Doma Insignia Satchel de Carolina Herrera, que tiene en varios colores y hoy ha llevado en negro, y unos zapatos tipo Mary Jane nuevos aunque nos resultan de sobra conocidos; de la marca francesa Sézane, tienen tacón bajo y detalle de hebilla doble que cruza el empeine y, a su colección -los tenía en blanco, en negro y en rojo- se ha sumado hoy este diseño bicolor, blanco con la puntera en negro, en armonía con la gama cromática bicolor del resto del look.

Sin duda, un arranque sobresaliente en estilo para la Reina, a la que volveremos a ver el próximo jueves en la entrega de los Premios UNICEF España.