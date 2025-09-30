Agencias

La izquierda comienza el pleno en pie y en silencio por Gaza y con Rodríguez (Vox) golpeando la mesa

Por Newsroom Infobae

El pleno del Parlament ha comenzado este martes sin consenso para guardar un minuto de silencio, aunque la izquierda ha arrancado la sesión en pie y en silencio, mientras el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, golpeaba su mesa con un bolígrafo. El resto de diputados han guardado silencio.

Ante la falta de consenso --se presentaron dos solicitudes de minuto de silencio por parte del PP con el término genocidio en medio de la polémica-- la diputada del PSIB, Malena Riudavets, ha aprovechado los primeros 60 segundos de su pregunta de control al vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, para guardar silencio, momento en que la bancada de la izquierda se ha puesto en pie.

