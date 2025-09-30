Agencias

Jesús Sánchez, del Cenador de Amós, premio Chef Internacional del Año en el Foro Gentleman

Por Newsroom Infobae

Guardar

El chef navarro afincado en Cantabria, Jesús Sánchez, referente de la alta cocina española y alma máter del restaurante Cenador de Amós, ha sido galardonado con el Premio Internacional al Chef del Año en el Cuarto Foro de Tendencias Gastronómicas Gentleman, que ha tenido lugar este lunes 29 en el Four Seasons Hotel México City.

El evento, considerado la gran cita internacional de la gastronomía, ha reunido a más de 30 restaurantes y marcas de primer nivel, junto a chefs consagrados, jóvenes talentos, bodegas de prestigio y líderes destacados de la industria culinaria mexicana e internacional, ha informado el restaurante cántabro.

Este galardón subraya la aportación de Jesús Sánchez a la consolidación de la cocina española en el panorama internacional y su visión de la gastronomía como motor cultural y social.

Ubicado en Villaverde de Pontones (Cantabria), el Cenador de Amós, con tres estrellas Michelin, ha sabido proyectar la tradición y los sabores del norte de España hacia la vanguardia; una cocina que combina identidad, técnica y sensibilidad.

Sánchez, junto con Marian Martínez, su pareja y socia, ha logrado transformar la gastronomía cántabra y convertirla en un referente de excelencia. Su propuesta, basada en la búsqueda constante de la autenticidad y el respeto al origen de cada producto, ha merecido no solo la máxima distinción de la Guía Michelin, sino también el reconocimiento unánime de críticos y comensales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

LaLiga suma más de 1.600 sentencias contra establecimientos de hostelería por emisión ilegal de partidos

LaLiga suma más de 1.600

Fósiles químicos sitúan a las esponjas como los primeros animales

Infobae

Agua-Pueyo (CHA) avisa al PP de que el de trasvase del Ebro es una obra "completamente rechazada" que "no tiene sentido"

Agua-Pueyo (CHA) avisa al PP

Olmert ve un "error" apartar a Israel de eventos internacionales porque "castiga al pueblo" y no al Gobierno

Olmert ve un "error" apartar

La Justicia alemana condena a un antiguo empleado de un diputado de AfD por espiar para China

La Justicia alemana condena a