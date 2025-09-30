Eugenia Martínez de Irujo reacciona a la supuesta 'traición' de Lequio destapada por Sonia Moldes

Tras varios años alejada del foco mediático, Sonia Moldes ha vuelto a la primera línea televisiva con el objetivo de "desenmascarar" a Alessandro Lequio, uno de los protagonistas del momento tras la publicación de las memorias de Mar Flores, 'Mar en calma'. Y entre otras cosas, la empresaria -que mantuvo una relación con él entre 1997 y 1999- ha revelado que el italiano habría intentado presuntamente vender unas imágenes íntimas con Eugenia Martínez de Irujo antes de su boda con Francisco Rivera para fastidiar a Cayetano Martínez de Irujo, que en aquel momento era pareja de la modelo (con la que asegura que el ex de Ana Obregón estaba obsesionado).

Una grave acusación a la que Lequio ha respondido por partida doble; con un comunicado de su abogado anunciando medidas legales contra Sonia por atentar su derecho al honor e imputarle un delito -grabación de personas en su intimidad sin su consentimiento con el fin de sacar provecho a dichas imágenes- y en el plató de 'Vamos a ver', donde asegurando que no va a desmentir "fantasías vintage", ha dejado claro que "lo verdaderamente serio se responde donde corresponde, se trata en su lugar y este, la televisión, no lo es".

Ajena al delicado episodio que ha contado Moldes y del que ella es protagonista, Eugenia Martínez de Irujo ha reaparecido junto a su marido Narcís Rebollo en la fiesta del 60 cumpleaños de Boris Izaguirre. Arrebatadora con un ajustado vestido negro semitrasparente, la duquesa de Montoro ha reaccionado con indiferencia y una sonrisa a la información de que Lequio habría intentado vender imágenes íntimas suyas antes de su enlace con Fran Rivera: "Ah, pues mira qué bien. Vamos, no es ninguna novedad. Pues fíjate, me importa un pito" ha asegurado impasible.

A cinco días de la boda de su hermano Cayetano con Bárbara Mirjan, la madre de Tana Rivera ha bromeado con que ya tiene listo el "pamelón", confesando con una sonrisa que están deseando que llegue el gran día.