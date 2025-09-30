Agencias

Estudiantes de Alemania y México se gradúan en la UCAM

Por Newsroom Infobae

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha celebrado en el salón de actos del Campus de Los Jerónimos el acto de graduación de dos grupos de estudiantes internacionales, procedentes de Alemania y México, que han culminado con éxito sus respectivos programas formativos en la institución docente.

La ceremonia ha estado presidida por el vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la UCAM, Pablo Blesa, quien ha agradecido a los alumnos su confianza en la institución, les ha felicitado por su dedicación y les ha deseado suerte en sus próximos retos académicos y profesionales.

Esta iniciativa forma parte del marcado carácter internacional de la UCAM, que "consolida su posición como destino académico para estudiantes de todo el mundo, ofreciendo una formación práctica, personalizada y orientada al liderazgo y la innovación", han indicado fuentes de la UCAM.

Por un lado, una treintena de profesionales alemanes, pertenecientes a multinacionales como Mercedes, BMW, Adecco, EON, Bertelsmann, Deutsche Bank o Bayer, han participado en la undécima edición del 'Summer Program', fruto de la colaboración entre la UCAM y la escuela de negocios Fachhochschule für Oekonomie & Management (FOM).

El programa, que este año ha incorporado un módulo específico sobre digitalización, se complementa con sesiones sobre comunicación, liderazgo y diplomacia corporativa, además de actividades culturales para conocer el patrimonio y las tradiciones de la Región de Murcia.

Por otro lado, 19 estudiantes mexicanos del Instituto Irapuato (Guanajuato) han completado el XIII Programa de Liderazgo y Emprendimiento, una formación intensiva enfocada al desarrollo de competencias empresariales.

Durante su estancia, han recibido clases impartidas por altos directivos y responsables institucionales, como los CEO de Fripozo y Embargos a lo Bestia, así como representantes del sector financiero.

