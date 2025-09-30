Agencias

El PIB de Reino Unido se desaceleró cuatro décimas en el segundo trimestre y creció un 0,3%

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Producto Interior Bruto (PIB) de Reino Unido registró una expansión del 0,3% en el segundo trimestre del año, cuatro décimas por debajo del 0,7% experimentado en los tres primeros meses de 2025, según ha confirmado este martes con datos definitivos la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

Así, el PIB creció en términos interanuales un 1,4%, dos décimas más. La evolución de la economía británica se fundamentó en el crecimiento del 0,4% del sector servicios, frente al 0,7% del primer trimestre, mientras que la producción industrial se contrajo un 0,8% tras el impulso del 0,6% de enero a marzo. De su lado, la actividad en la construcción avanzó un 1%.

Para el conjunto de 2024, la agencia ha mantenido el crecimiento anual en el 1,1%, puesto que las revisiones a la baja para la segunda mitad de 2023 y el primer trimestre de 2024 compensaron las realizadas al alza para el segundo y cuarto trimestre de 2024.

El nivel del PIB en el segundo trimestre de 2025, en comparación con el cuarto trimestre de 2023, se ha modificado en tres décimas al alza, por lo que sería ahora un 2,9% más alto.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El pueblo más bonito de España que tienes que visitar antes de que termine 2025: es la cúpula del Mediterráneo

Infobae

Pepe Álvarez insta a las empresas a "colaborar" y "trabajar para no favorecer" la situación en Gaza

Pepe Álvarez insta a las

El PSOE califica como una "buena noticia" el plan de Trump para Gaza: "Es una propuesta para parar la barbarie"

El PSOE califica como una

Virginia Woolf es reconstruida digitalmente para apoyar la salud mental en Latinoamérica y España

Virginia Woolf es reconstruida digitalmente

Los españoles escuchan pódcast casi ocho veces al mes, con una duración que supera la media hora por sesión

Infobae