El inversor y accionista de Sabadell David Martínez acudirá a la OPA de BBVA tras la mejora del precio

El invesor, accionista y consejero de Banco Sabadell David Martínez ha anunciado que aceptará la OPA de BBVA después de que el banco 'azul' haya mejorado el precio de la oferta, según aparece en el informe aprobado por el consejo de administración de Banco Sabadell, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.

El consejo de administración de Banco Sabadell ha rechazado, como ya hiciera el pasado 12 de septiembre con la OPA, la modificación de la oferta que realizó la semana pasada BBVA y que supone una mejora del precio del 10%. Para Sabadell, la oferta infravalora al banco y destruye valor para sus accionistas.

Sin embargo, frente al 12 de septiembre cuando el rechazo a la OPA fue unánime por parte de todos los consejeros, en esta ocasión el consejero y accionista David Martínez, que tiene un 3,86% del capital con derecho a voto de la entidad catalana, ha anunciado que acudirá al canje.

En concreto, este inversor ha manifestado que "en las circunstancias actuales y en base a la información de la que dispone, tienen intención de aceptar la oferta".

"He decidido participar en la oferta presentada por BBVA porque considero que la futura consolidación en España de ambas instituciones dará lugar a una entidad aún más competitiva", ha dicho Martínez.

"Se ha prestado una enorme atención al precio de la oferta; en mis consideraciones, este factor es secundario a los beneficios estratégicos de la integración de las entidades en el largo plazo. Igualmente, estimo que la interferencia política ejercida ha afectado negativamente a la contraprestación de esta oferta", ha añadido.

El pasado 12 de septiembre, cuando el consejo ya rechazó por primera vez la OPA, Martínez afirmó que la operación de BBVA es una estrategia "acertada" pero pedía al banco que reconsiderara el precio.

