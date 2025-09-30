El 70% de los estadounidenses planea visitar España en los próximos tres años, según Turespaña

El 70% de los estadounidenses planea visitar España en los próximos tres años, con especial interés entre 'millennials' (81%) y viajeros de alto poder adquisitivo (76%), según el informe 2025 'Portrait of American & Canadian International Travelers', elaborado por MMGY Global por encargo de la Consejería de Turespaña en Nueva York.

Por destinos españolas, los más populares para los viajeros de Estados Unidos son Madrid (80%) y Barcelona (79%), seguidos por Valencia (68%) y Sevilla (66%). En cuanto a islas, sobresalen Tenerife (76%) y Gran Canaria (72%), además de otros lugares que despiertan gran interés, como Palma de Mallorca (60%), Granada (61%), Bilbao (59%) y Málaga (59%).

La encuesta también indica que la gastronomía (61%), la riqueza cultural e histórica (65%) y sus paisajes y belleza natural de España son los principales atractivos que impulsan el viaje al país.

Sobre viajeros en solitarios y por géneros, las mujeres eligen principalmente destinos urbanos y culturales, con Barcelona (80%), Madrid (77%) y Tenerife (72%) entre sus opciones preferidas.

Por su parte, los hombres combinan el atractivo urbano con el insular, destacando Barcelona (85%), Madrid (78%), Tenerife (76%) y Gran Canaria (72%).

Por otro lado, el informe compara la posición de España con otros destinos competidores. Para el mercado norteamericano, España destaca como un destino "equilibrado y versátil" al combinar cultura, gastronomía y naturaleza en "una oferta única", posicionándose por delante de Francia, Portugal y Reino Unido, y rivalizando con Italia y Grecia en experiencia cultural.

2,1 MILLONES DE ESTADOUNIDENSES EN ESPAÑA HASTA JUNIO

En el primer semestre de 2025, España ha recibido 2,1 millones de viajeros estadounidenses (+3,4%), con un gasto total de 4.948 millones de euros (+8,1%).

En 2024, Estados Unidos fue el cuarto emisor en gasto total, con 9.014 millones de euros y sexto mercado emisor de turistas internacionales, con 4,3 millones de viajeros. El gasto medio por turista fue de 2.113 euros, con un gasto diario de 274 euros y una estancia media de ocho días.

ESTADOUNIDENSES: MÁS VIAJES Y MÁS GASTO

El informe también destaca, a nivel global, que los viajeros internacionales de EE.UU. planean realizar una media de tres viajes en los próximos dos años, con un gasto proyectado de 13.394 dólares (11.399 euros) en los próximos 12 meses.

Entre los factores que más influyen en la elección de destino destacan la seguridad (91%), el clima (87%) y las actividades culturales (87%). La búsqueda de experiencias culturales auténticas (91%) se mantiene como la motivación más poderosa para viajar al extranjero.

A la hora de planificar, las reseñas en línea y las redes sociales (especialmente YouTube e Instagram) tienen un peso decisivo. El 84% de los viajeros prefiere itinerarios multiciudad y, aunque la mayoría opta por resorts u hoteles internacionales, las viviendas turísticas (tipo Airbnb) ganan rápidamente terreno.

La sostenibilidad también ocupa un lugar central: el 84% de los estadounidenses está dispuesto a pagar más por proveedores responsables con el medio ambiente, con los millennials a la cabeza en conciencia y disposición a invertir en turismo sostenible.