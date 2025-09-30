Agencias

Detenido en Polonia un ciudadano ucraniano acusado del sabotaje al gasoducto Nord Stream

Por Newsroom Infobae

Las autoridades de Polonia han detenido este martes a un hombre de nacionalidad ucraniana buscado en Alemania por su supuesta implicación en el sabotaje del gasoducto Nord Stream en septiembre de 2022.

El sospechoso, identificado únicamente como Volodimir Z., sería instructor de buceo. Ha sido detenido por la mañana en una localidad cercana a Varsovia, según ha explicado su abogado a la agencia de noticias PAP, en unas primeras declaraciones en las que ha dicho desconocer los cargos que se le imputan.

Este caso se suma a la detención en Rimini, Italia, a mediados de agosto de otro ciudadano de nacionalidad ucraniana sobre el que también pesaba una investigación por los mismos hechos en Alemania, país en el que culminan las diferentes líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que cruzan el mar Báltico.

Varias de ellas registraron explosiones tras la aparente colocación de artefactos, si bien por aquel entonces los gasoductos no estaban operativos. Rusia ya se había visto forzada a suspender de manera gradual el suministro debido a las sanciones por la invasión de Ucrania y el Nord Stream 2 ni siquiera llegó a ponerse en marcha por dicho conflicto.

