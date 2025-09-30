Cómo quitar las etiquetas de los tarros de cristal: el método más rápido y eficaz

Dar una segunda vida a los tarros de cristal es una práctica cada vez más común en muchos hogares. Estos envases resultan muy útiles para guardar semillas, frutos secos, restos de comida o aceite usado para reciclar, pero también para elaborar conservas o mermeladas caseras. Su resistencia y versatilidad los convierten en un aliado perfecto para reducir residuos y organizar la despensa.

El inconveniente aparece cuando intentamos quitar las etiquetas originales. A menudo se rompen al tirarlas o dejan restos de papel y pegamento difíciles de eliminar, lo que desanima a reutilizar los botes.

Para resolverlo, el canal de YouTube 'Lo que bien me hace' mostró un método sencillo y efectivo, probado con distintos tipos de etiquetas, que consigue dejar los tarros como nuevos sin esfuerzo extra. https://www.youtube.com/watch?v=TLL3FbA15jY

PASO A PASO PARA QUITAR ETIQUETAS DE LOS TARROS DE CRISTAL

El primer paso consiste en llenar un recipiente con agua caliente y añadir un poco de jabón líquido tipo lavavajillas. Después se introducen los tarros con la etiqueta hacia abajo y se dejan reposar al menos una hora. Si se pueden dejar toda la noche, el resultado será todavía mejor.

Con las etiquetas de papel más fino, basta este remojo para que se despeguen solas y el frasco quede limpio sin hacer nada más.

En el caso de etiquetas más gruesas o con adhesivo más fuerte, lo habitual es que no se desprendan por completo. Aun así, tras el remojo se quitan fácilmente tirando de ellas, y la mayoría de veces no dejan restos de pegamento.

La situación más complicada aparece con etiquetas muy resistentes que no se despegan ni tras horas en agua caliente. Para solucionarlo, se puede raspar la superficie con una cuchara de arriba abajo. De este modo, la capa de papel se desprende sin esfuerzo y el frasco queda listo para el siguiente paso.

Para eliminar los restos de papel o adhesivo, se recomienda frotar con una mezcla de bicarbonato y jabón, ayudándose de una esponja o un cepillo. Como toque final, un repaso con vinagre asegura que el cristal recupere todo su brillo original.