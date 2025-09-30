Clavijo confirma la firma de la resolución para el traslado del primer menor tras activar la contingencia en Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado este martes que "por fin" la Delegación del Gobierno en Canarias ha firmado la resolución tras declarar la contingencia migratoria en el archipiélago para el traslado del primer menor a península, en concreto, a Extremadura. El plazo para el traslado de este menor finalizaba el 26 de septiembre.

Clavijo indicó, en declaraciones a los periodistas, que a partir de ahora espera que, una vez iniciado este primer procedimiento, "vaya con fluidez", ya que apuntó que ante las "excusas de que las comunidades del Partido Popular no los quieren, la ley es ley, lo quieran o no lo quieran".

Para el presidente canario lo que tiene que hacer la administración es "cumplir la ley", para agregar que "si se firman las resoluciones y los menores se trasladan, las comunidades y los funcionarios de esas comunidades los van a aceptar", ya que si no tendría que intervenir la Fiscalía de Menores.

De todas formas, dijo que siguen "echando en falta más diligencia a la hora de que el Estado asuma la responsabilidad" de los menores que están en la red de protección internacional, que "es su competencia exclusiva".