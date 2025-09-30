Agencias

Bolaños garantiza que el Gobierno presentará los presupuestos: "Estamos ultimando los detalles"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este martes que el Gobierno está "ultimando los detalles" para presentar próximamente el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), un escenario que ha dado por hecho.

"Vamos a presentar, claro que sí, los presupuestos, y estamos, como bien les informó la ministra de Hacienda, ultimando los detalles para presentarlos. Tendrán información precisa", ha respondido a los periodistas al ser preguntado por esta cuestión en los pasillos del Senado, después de que el Ejecutivo haya superado el plazo constitucional para dar a conocer el proyecto.

Bolaños ha realizado estas declaraciones horas después de que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, haya justificado la extensión de los plazos por la "complejidad parlamentaria" de España.

"Cuando tienes un Congreso con una complejidad parlamentaria como la que es, y tienes que hablar y debatir con distintos grupos parlamentarios, pues esto te lleva seguramente a tener que alargar algo más los plazos", ha afirmado Alegría.

