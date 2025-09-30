BBVA se alía con Mastercard y Sabre Direct Pay para transformar los pagos de agencias de viajes en México

BBVA ha lanzado su nueva tarjeta virtual en México junto con Mastercard y Sabre Direct Pay, un producto que permitirá a las agencias de viajes realizar los pagos a proveedores de forma segura.

Las tres entidades trabajan para conseguir un ecosistema más digitalizado y eficiente que impulse el desarrollo empresarial con capacidades de pago avanzadas, inicialmente al mercado mexicano, y próximamente a Europa y América del Sur, según explica BBVA en un comunicado.

Esta solución implementa controles de pago innovadores como la generación dinámica de números únicos de tarjeta virtual para cada pago para la agencia de viajes, lo que incrementa la trazabilidad y la visibilidad de las transacciones.

"Esta alianza con Mastercard y Sabre Direct Pay nos permitirá lanzar un innovador producto que resulta clave para enriquecer radicalmente la experiencia digital de nuestros clientes", ha señalado el responsable global de la Propuesta de Valor de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA, David Arias.

Por su parte, el country manager de Mastercard en México, Mauricio Schwartzmann, ha destacado que esta nueva tarjeta virtual responde a una demanda de experiencias de pago digitales "que sean rápidas, seguras y flexibles".

El director general de Sabre Direct Pay, Patricio Boccardo, ha destacado que la elección de su compañía por parte de BBVA pone en valor la "solidez" de la plataforma.