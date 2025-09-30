Audax recorta su beneficio neto un 44% en el primer semestre, pero eleva sus ingresos un 7,2%

Audax Renovables obtuvo un beneficio neto atribuido de 18,7 millones de euros en los seis primeros meses de este año, lo que supone un 44,3% menos que las ganancias de 33,7 millones que registró en el mismo periodo de 2024, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo ha explicado que el impacto extraordinario del apagón del pasado 28 de abril en el mercado ibérico y su correlación en los costes de operación del sistema afectó "de forma significativa" a su resultado neto, así como al margen bruto y a su resultado bruto de explotación (Ebitda).

Excluyendo atípicos, el beneficio neto proforma de Audax alcanzó los 23,2 millones de euros entre enero y junio, un 6% más respecto al mismo periodo del ejercicio 2024, cuando el resultado fue de 21,9 millones de euros.

"Estos datos positivos, que tienen lugar a pesar del impacto negativo derivado del apagón del pasado 28 de abril, reflejan la capacidad del grupo para gestionar eventos extraordinarios sin comprometer la estabilidad de sus resultados", ha destacado la compañía.

Los ingresos de Audax se incrementaron un 7,2% en el primer semestre, hasta los 946,9 millones de euros, debido, principalmente, a la mayor energía suministrada en este periodo.

De este hecho, la energía suministrada por el grupo creció un 4,6% hasta junio, alcanzando los 8,2 teravatios/hora (TWh), mientras que la potencia instalada subió un 21,6%, hasta llegar a un total de 325 megavatios (MW), "impulsada por la inversión, la integración vertical y el compromiso con la descarbonización", ha remarcado la empresa.

El resultado bruto de explotación del grupo energético se situó en 59,1 millones de euros en el primer semestre del año, cifra un 4% inferior a la del mismo periodo de 2024. No obstante, la compañía prevé cerrar, por tercer ejercicio consecutivo, con un Ebitda superior a los 100 millones de euros.

Entre enero y junio, la compañía ganó un 15,1% más de clientes, hasta situarse en los 475.474, frente a los 413.067 de finales del primer semestre del año pasado.

De los clientes actuales, 358.560 son de electricidad y 116.914 son de gas, "situándose esta cifra por primera vez por encima de los 100.000", ha destacado Audax, que ha atribuido este incremento a una estrategia comercial "orientada a la captación eficiente, la fidelización y la mejora continua de la experiencia del cliente".