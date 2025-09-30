Anabel Pantoja se mantiene al margen de la polémica familiar tras el especial sobre Isabel Pantoja

En un momento de máxima expectación mediática por el abandono de Cantora de Isabel Pantoja, la atención pública se concentra en cada movimiento de la tonadillera y su entorno. En la emisión del último capítulo de 'El precio de...', un programa producido por Santi Acosta, se han centrado en su vida y fortuna, reavivando los rumores sobre la artista. Además, la controversia sobre el reloj que su hermano Agustín lleva en la actualidad y que supuestamente perteneció en el pasado a Julián Muñoz, ha aumentado la presión mediática sobre toda la familia Pantoja.

Como consecuencia de este clima de rumores, el equipo de Europa Press ha intentado saber la opinión de Anabel Pantoja, sabiendo que su apoyo a su tía es crucial en un momento en el que a penas habla con nadie de su familia. Sin embargo, la influencer ha optado por una postura prudente y ha dejado claro que mantiene distancia respecto a las informaciones del programa sobre la tonadillera. Además, se ha mostrado esquiva cuando se le ha preguntado por el famoso reloj, dejando clara su intención de no alimentar más la polémica ni contribuir a las especulaciones.

Así, la colaboradora de televisión reafirma su deseo de mantener su vida pública separada de los conflictos personales y mediáticos que rodean a los Pantoja, negándose una vez más a opinar sobre cuestiones que puedan avivar la controversia familiar y defendiendo su discreción.