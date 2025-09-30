Amnistía reclama que toda propuesta para Gaza debe detener "la ocupación ilegal y al sistema de apartheid"

La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha reclamado este martes, a raíz del plan de paz propuesto por Estados Unidos para la Franja de Gaza, que cualquier propuesta debe "centrarse en poner fin de inmediato a la ocupación ilegal y al sistema de apartheid de Israel".

"La prioridad más urgente es poner fin al genocidio de Israel en Gaza y liberar a todos los rehenes civiles", ha declarado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en un comunicado difundido por la organización. "Toda iniciativa para lograr una paz duradera debe basarse en el Derecho Internacional, respetar los Derechos Humanos de todas las personas en los territorios palestinos ocupados e Israel, y centrarse en poner fin de inmediato a la ocupación ilegal y al sistema de apartheid de Israel", ha subrayado.

En este sentido, la dirigente de Amnistía ha denunciado que "más de 65.000 palestinos han muerto; cientos de miles han resultado heridos, y los palestinos en Gaza siguen sufriendo el impacto devastador del desplazamiento, la destrucción y el hambre durante casi dos años", reclamando, en consecuencia, que "esta catástrofe, orquestada por Israel y con el apoyo de Estados Unidos, debe terminar de una vez por todas, con o sin acuerdo".

Para la ONG, los primeros pasos tienen que ser "un alto el fuego permanente, la suspensión incondicional del bloqueo ilegal de Israel para permitir la entrega segura y sin obstáculos de ayuda humanitaria vital, y la liberación incondicional de los rehenes retenidos por (el Movimiento de Liberación Islámica) Hamás y otros grupos armados, así como de los detenidos arbitrariamente por Israel".

Estas medidas, además, deberían ser apoyadas por el resto de Estados "independientemente de si las partes en conflicto aceptan o no un plan de paz". "La entrega de ayuda humanitaria y el fin del genocidio de Israel en Gaza no pueden depender, como establece este plan, de si Hamás acepta o no la propuesta", ha manifestado Callamard.

Asimismo, ha considerado "fundamental que cualquier acuerdo conduzca a la justicia para las víctimas de genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad", alegando que "la impunidad fomenta el conflicto y más atrocidades". "La justicia y la paz no pueden ser excluyentes", ha incidido, antes de afirmar que "el apartheid y la ocupación son causas fundamentales de los horrores que sufren los palestinos, y cualquier plan que no reconozca esta realidad solo perpetúa los abusos".

De este modo, Amnistía ha pedido que todo plan se base en "la resolución de la ONU en septiembre de 2024, conforme al dictamen de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, que se retire de los territorios palestinos ocupados, incluyendo Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza, en un plazo de un año", que, efectivamente, ha transcurrido ya.

La ONG ha insistido también en rechazar cualquier desplazamiento forzado de palestinos, así como un hipotético control israelí sobre la entrada y salida de los territorios palestinos, y ha instado a que se garantice "la participación plena y efectiva de los palestinos en todas las decisiones sobre el futuro de los territorios ocupados, su gobernanza y el ejercicio de sus derechos, incluido el derecho al retorno".

Además, la organización ha expresado su preocupación ante el apoyo manifestado por Trump a Israel para destruir a Hamás en el caso de que la milicia palestina rechazase la propuesta. "Israel ha utilizado la supuesta justificación de destruir a Hamás para legitimar el genocidio en Gaza. El genocidio no puede ni debe ser un medio para hacer la guerra", ha aseverado.