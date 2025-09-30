Amaia Salamanca, Eugenia Martínez de Irujo, o Ana Belén, entre los invitados al 60 cumpleaños de Boris Izaguirre

Día marcado en rojo en el calendario de Boris Izaguirre, que este lunes 29 de septiembre ha cumplido 60 años. Una fecha redonda que arrancaba cumpliendo con sus compromisos profesionales como colaborador de 'El programa de Ana Rosa'. Ante las felicitaciones de Ana Rosa Quintana y del resto de sus compañeros, el comunicador venezolano se mostraba muy feliz y confesaba que lo importante de cumplir años es poder celebrarlo con la gente a la que quieres.

Y así lo hacía horas después, reuniendo a sus amigos más íntimos en una fiesta privada en la residencia que comparte con su marido Rubén Nogueira en el centro de la capital en la que pudo soplar las velas lejos de miradas indiscretas y acompañado por sus seres queridos.

Con una larga lista de invitados entre los que hubo muchos rostros conocidos, pudimos ver a varias parejas que disfrutaron de la noche acompañados como fue el caso de Álex de la Iglesia y Carolina Bang, Ana Belén y Víctor Manuel, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo o Amaia Salamanca y Rosauro Varo, que reaparecían juntos ante las cámaras, aunque evitando posar en pareja. También a Raquel Sánchez Silva, que acudió a la fiesta sin la compañía de su novio, Matías Dumont.

Todos ellos solo tenían palabras de cariño y admiración hacia el protagonista de la celebración, Boris, al que todos coincidieron en definir como un "buen amigo". "Efectivamente es una persona que ha influido muchísimo, en muchísimas cosas buenas que han ocurrido en España" ha asegurado el directo de cine Álex de la Iglesia, que al igual que el resto de asistentes llegaron a la fiesta con un regalo para el cumpleañero.