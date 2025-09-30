Alejandra Rubio da un golpe sobre la mesa y aclara cómo es la relación de su madre y Mar Flores

En medio del reciente cruce de declaraciones entre Mar Flores y Terelu Campos, en el que la modelo reprochó a su 'consuegra' su posado familiar junto a su exmarido Carlo Costanzia di Costigliole en su fiesta de cumpleaños, y la presentadora respondió advirtiendo que no se jugase con su silencio, Alejandra Rubio ha dado la cara por su madre en 'Vamos a ver' y ha pedido públicamente a sus suegros que la dejen al margen de su guerra mediática, en la que ni ella ni su progenitora tienen nada que ver.

"Ella siempre se calla, nunca quiere polémica, es la que siempre está en tierra de nadie y se ha visto en el punto de mira de algo que no va con nosotros y en lo que no nos vamos a meter" ha apuntado rotunda, defendiendo que si su suegro posó en la foto familiar de la fiesta de su madre es porque tiene una relación personal con el padre de Carlo.

"Mar es una persona que está todo el día viajando y haciendo cosas y no se ha dado este tipo de relación entre mi madre y ella, pero mi madre no tendría ningún problema en ir a tomar un café con ella, no lo sé si lo tiene Mar. Mi suegra ha dicho abiertamente q no hace falta forzar ninguna relación y es respetable" ha reconocido.

Y aunque no ha querido pronunciarse sobre los dardos que su suegra ha lanzado a su madre, sí ha pedido que se deje a Terelu al margen de todo: "No quiero problemas, mi madre es mi madre, por si alguien no se ha enterado, y espero que se la deje al margen porque no tiene nada que ver con esto".

Tras su intervención en 'Vamos a ver', Alejandra ha dado un golpe sobre la mesa y, harta de especulaciones, ha aclarado cómo es la relación de su madre y Mar, insistiendo en que por mucho que se diga "no es mala". "Es mucho más normal de lo que se quiere hacer creer ¿vale? Ya he dicho que no me voy a meter. No sé qué más deciros, ya está. Gracias" ha zanjado.