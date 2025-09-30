Agua-Pueyo (CHA) avisa al PP de que el de trasvase del Ebro es una obra "completamente rechazada" que "no tiene sentido"

El diputado de la Chunta Aragonesista (CHA) adscrito al grupo parlamentario de Sumar, Jorge Pueyo, ha afirmado que le "preocupa especialmente" el posicionamiento del Partido Popular en materia de agua porque "se ha vuelto a hablar de trasvase del Ebro, cuando es una obra que está completamente rechazada por la sociedad aragonesa, una obra que no tiene sentido, ni económica, ni ecológica, ni socialmente".

Así lo ha expresado este martes el diputado en rueda de prensa en la Cámara Baja, donde ha añadido que esta obra hidráulica "destruiría Aragón en todos esos sentidos", una obra que viene reclamando al Partido Popular "sin pudor, sin vergüenza, sin ningún tipo de miedo".

"Lo llevan diciendo muchos años. Ahora la gente se sorprende de que el señor Jorge Azcón (presidente de Aragón) estuviera aplaudiendo el otro día las manifestaciones del señor Feijóo cuando decía que hay que traer agua de allí de donde sobra, y estaba el presidente de Aragón aplaudiendo, pero es que esto viene de muy lejos", ha insistido, para después enumerar una serie de titulares de noticias desde 2004 en las que el PP apostaba por el trasvase.

Jorge Pueyo ha señalado que "no sobra agua" y que "si acaso, sobran ellos". "No engañan a nadie. Quieren el trasvase. Y los lamebotas de Madrid y los que sólo quieren medrar en Madrid podrían irse a Madrid porque el cargo de presidente de Aragón les queda grande", ha zanjado.

"Aragón no merece un presidente capaz de regalar el Ebro y los intereses de Aragón económicos, eléctricos y de recursos hídricos a cambio de lentejas o de un puesto en el Consejo de Ministros. Merecemos un presidente que defienda lo que es nuestro y que no nos traiga a la ruina a todos los aragoneses por ese puñado de votos en Murcia", ha concluido.