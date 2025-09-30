Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 30 de septiembre

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
ECONOMÍA
-- 9.00 horas. Índices de Precios de Exportación (IPRIX) y de Importación (IPRIM) de Productos Industriales Agosto 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/precio-exportaciones-importaciones-espana/160
-- 11.00 horas. Contabilidad Regional de España Avance PIB. Serie 2000-2024 (INE)
https://www.epdata.es/datos/productor-interior-bruto-comunidad-datos-estadisticas/250/andalucia/290
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 8.00 horas. PIB de Reino Unido, gráficos
https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomicos-datos-graficos/661
-- 8.45 horas. IPC Francia, gráficos
https://www.epdata.es/datos/francia-datos-macroeconomicos-datos-graficos/675#inflacion
-- 10.00 horas. Desempleo / IPC Alemania, gráficos
https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-graficos/676
-- 11.00 horas. IPC Italia, gráficos
https://www.epdata.es/datos/italia-producto-interior-bruto-pib-paro-inflacion-datos-macroeconomicos-graficos/672
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es
-- 14.00 horas. Desempleo Chile, gráficos
https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-datos-graficos/657
-- 14.00 horas. Desempleo Brasil, gráficos
https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-datos-graficos/659
-- 17.00 horas. Desempleo Colombia, gráficos
https://www.epdata.es/datos/colombia-producto-interior-bruto-pib-paro-inflacion-datos-macroeconomicos-graficos/682
SOCIEDAD
-- Estado de los embalses, en gráficos
https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es