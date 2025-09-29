Zelenski celebra que "la subversión rusa y la desinformación" no ganaran en las elecciones de Moldavia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha felicitado este lunes a su homóloga moldava, Maia Sandu, por los resultados de su partido en las elecciones legislativas del domingo, en las que "la subversión rusa y la desinformación constante no funcionaron".

"Estas elecciones demostraron que la actividad desestabilizadora de Rusia pierde, mientras que Moldavia, en Europa, gana", ha dicho Zelenski, sumándose así a las felicitaciones que otros líderes europeos han estado enviando a lo largo del día a Sandu y a los electores moldavos.

Zelenski también ha destacado la importancia de que Moldavia se haya podido defender con éxito de estas supuestas campañas lanzadas desde el Kremlin para influir en unos comicios en los que se ha denunciado desde la compra de votos, pasando por la desinformación en redes sociales o ciberataques.

"Siempre vamos a apoyar a Moldavia. Seguiremos trabajando juntos, superando desafíos y construyendo un futuro donde nuestros pueblos tengan sólidas perspectivas en seguridad, economía y en la vida", ha escrito Zelenski en X.

El PAS finalmente revalidó su mayoría parlamentaria con algo más del 50 por ciento de los votos, mientras que la coalición opositora Bloque Electoral Patriótico (BEP) --que aúna socialistas, comunistas y rusófilos-- se quedó alrededor del 24 por ciento de los apoyos.

También han logrado representación el bloque Alternativo --del alcalde de Chisináu, Ion Ceban--, con el 8 por ciento de los votos, que si bien se muestra partidario de la integración europea, sus intenciones han sido cuestionadas por el PAS; Nuestro Partido, con el 6,5 por ciento --euroescéptico y rusófilo-- y Democracia en Casa, con el 5,6 por ciento y partidario de la unión con Rumanía.