World2Fly lanzará una nueva ruta directa entre Madrid y Rosario (Argentina) a partir de octubre de 2026

World2Fly ha anunciado el lanzamiento de una nueva ruta directa entre Madrid y Rosario (Argentina), que comenzará a operar el 1 de octubre de 2026 a través de dos frecuencias semanales, los martes y jueves, según un comunicado.

Esta nueva operativa se operará con un Airbus A350, mientras que los horarios previstos incluyen salida desde Madrid al mediodía con llegada también al mediodía (hora local), y salida desde Rosario por la noche para aterrizar en la capital madrileña a primera hora de la mañana del día siguiente.

Los billetes estarán disponibles para su venta a partir del 1 de diciembre de 2025, a través de la web de la aerolínea y próximamente en el resto de los canales habituales.

En palabras del director general de World2Fly, Bruno Claeys, esta nueva ruta representa una apuesta estratégica por un destino "muy demandado", tanto por el viajero vacacional como por el público residente.

Esta nueva conexión desde la capital madriñela se suma a las ya habituales a Cancún (México), Cali (Colombia), Santo Domingo y Punta Cana (República Dominicana) y La Habana (Cuba). Además, a partir del próximo mes de junio se dará continuidad a las rutas a Isla Mauricio y Zanzíbar operadas la temporada pasada.