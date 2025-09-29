Santillana y UNIR potencian el liderazgo de 1.300 rectores de colegios mediante un programa de formación en línea

Santillana y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la formación de los líderes educativos de América Latina.

En el marco de esta alianza, los rectores de colegios usuarios de Compartir, la solución educativa integral de Santillana, podrán acceder a una formación exclusiva para fortalecer sus habilidades de liderazgo, gestión institucional y toma de decisiones estratégicas.

En total, 1.300 rectores de colegios de Argentina, Centro América, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y República Dominicana accederán de forma gratuita y online a la formación gracias al convenio entre ambas entidades.

Para Francisco Cuadrado, presidente ejecutivo de Santillana, "este acuerdo supone un paso más en nuestra apuesta por la educación de América Latina. Cuando una escuela cuenta con un liderazgo sólido, toda la comunidad educativa se ve beneficiada: los docentes se sienten apoyados, los estudiantes motivados y las familias, comprometidas. Por eso, desde Santillana, a través de nuestros contenidos y servicios, trabajamos continuamente en formar y acompañar a los líderes educativos de toda la región".

Por su parte, José María Vázquez García-Peñuela, rector de UNIR, señaló que "el liderazgo exige no solo competencias técnicas, sino también hábitos personales positivos y habilidades estratégicas, muy especialmente en el ámbito educativo". En este sentido, recordó que "la formación en áreas como el trabajo en equipo, la negociación estratégica o la dinámica de grupos resulta de gran ayuda para quienes ejercen como directores escolares".

El lanzamiento oficial del curso se llevó a cabo durante un acto institucional celebrado en la sede de UNIR, en el que participaron Miguel García de Antelo, director general de Negocio Privado de Santillana; y Antonio Aragón, director Corporativo Internacional de Desarrollo Institucional de UNIR.

Miguel García de Antelo explicó que esta alianza "se enmarca en el compromiso de Santillana de fortalecer y apoyar el liderazgo educativo, uno de los cuatro ejes de transformación de nuestro sistema educativo Compartir. Queremos seguir siendo el aliado estratégico de las escuelas de América Latina, ofreciendo recursos de valor que permitan a los rectores crecer profesionalmente y, al mismo tiempo, impactar positivamente en sus instituciones".

Para Antonio Aragón, "el mundo está cambiando rápidamente, y el sector educativo tiene que adaptarse a los retos y demandas de las nuevas generaciones. Es precisamente en este contexto, donde nace esta iniciativa para facilitar a directivos y profesionales de la educación el acceso a una formación actualizada y de alta calidad".

FORMACIÓN CERTIFICADA

Con una duración total de 75 horas, el Curso en Trabajo en Equipo, Dinámica de Grupos y Negociación Estratégica tendrá inicialmente dos convocatorias: una en noviembre de 2025 y otra en febrero de 2026. Los rectores de colegios Compartir podrán realizarlo en formato online, previa inscripción.

Una vez completado, UNIR expedirá un certificado de participación. Los usuarios interesados en continuar con su formación podrán utilizar este documento oficial para convalidar los créditos en la maestría de 'Liderazgo y Dirección de centros educativos' de UNIR.