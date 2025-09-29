Rusia destruye cerca de 85 drones lanzados por el Ejército de Ucrania contra su territorio

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes el derribo de cerca de 85 drones lanzados por las tropas de Ucrania, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

"En total, los sistemas de defensa aérea han interceptado y destruido durante la noche 84 aparatos aéreos no tripulados ucranianos", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en su cuenta en Telegram, donde ha especificado los puntos de derribo de 78 de los drones.

Así, ha afirmado que 24 han sido destruidos en Briansk, a los que se suman 21 en Bélgorod, nueve en Vorónezh y Smolensk, siete en Kaluga, cuatro en Moscú, tres en Oriol y uno en Kursk, sin detalles sobre los lugares en los que han sido interceptados los otros seis aparatos.

El Ejército ucraniano no se ha pronunciado por ahora sobre estos ataques, ejecutados en medio del conflicto desencadenado por la invasión rusa, iniciada el 24 de febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Por otra parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado que los sistemas de defensa aérea han derribado 23 de los 32 drones lanzados por Rusia durante las últimas horas, igualmente sin pronunciarse sobre víctimas, si bien ha confirmado que nueve aparatos han logrado impactar en otro puntos del país europeo.