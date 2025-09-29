Agencias

Principales titulares de los periódicos para el martes 30 de septiembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Trump y Netanyahu acuerdan un plan para someter a Gaza"

-- "Valencia se paraliza por las lluvias torrenciales casi un año después de la tragedia de la dana"

EL MUNDO

-- "Los mails hunden la defensa de la esposa del presidente"

-- "Netanyahu acepta el plan de Trump: alto el fuego, entrega de rehenes y una "junta de paz" para Gaza"

ABC

-- "La UCO demuestra con decenas de mails que Begoña Gómez usó a la asesora para sus negocios"

-- "Los jóvenes estallan contra el régimen de Mohamed VI"

LA RAZÓN

-- "La asesora de Moncloa gestionó el día a día de la cátedra de Begoña"

-- "Las trombas de agua devolvieron el miedo a la zona cero de la Dana"

LA VANGUARDIA

-- "Compromiso de Vanguardia"

-- "Sánchez alerta contra la "mentira", la "censura" y los "señores del algoritmo""

EL PERIÓDICO

-- "La industria cultural supone ya el 3,39% del PIB mundial"

-- "Propuesta de financiación antes de final de año"

