Principales titulares de los periódicos para el martes 30 de septiembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Trump y Netanyahu acuerdan un plan para someter a Gaza"
-- "Valencia se paraliza por las lluvias torrenciales casi un año después de la tragedia de la dana"
EL MUNDO
-- "Los mails hunden la defensa de la esposa del presidente"
-- "Netanyahu acepta el plan de Trump: alto el fuego, entrega de rehenes y una "junta de paz" para Gaza"
ABC
-- "La UCO demuestra con decenas de mails que Begoña Gómez usó a la asesora para sus negocios"
-- "Los jóvenes estallan contra el régimen de Mohamed VI"
LA RAZÓN
-- "La asesora de Moncloa gestionó el día a día de la cátedra de Begoña"
-- "Las trombas de agua devolvieron el miedo a la zona cero de la Dana"
LA VANGUARDIA
-- "Compromiso de Vanguardia"
-- "Sánchez alerta contra la "mentira", la "censura" y los "señores del algoritmo""
EL PERIÓDICO
-- "La industria cultural supone ya el 3,39% del PIB mundial"
-- "Propuesta de financiación antes de final de año"