Mueren dos personas en un ataque con drones de Ucrania contra la región de Moscú

Por Newsroom Infobae

Al menos dos personas han muerto este lunes a causa de un ataque con drones perpetrado por Ucrania contra una localidad situada en la región de Moscú, en los alrededores de la capital rusa, según han denunciado las autoridades, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022.

El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, ha indicado en un mensaje en su cuenta en Telegram que esta "tragedia" ha tenido lugar en la localidad de Voskresensk, donde un dron ha impactado contra una vivienda. Así, ha explicado que los fallecidos son una mujer de 76 años y su nieto de seis.

"Expreso mis profundas condolencias a los familiares y amigos de las víctimas. Daremos toda la asistencia necesaria a la familia", ha manifestado.

Vorobiov ha explicado que los sistemas de defensa aérea han derribado cuatro drones en las últimas horas en Voskresensk y Kolomna, al tiempo que ha indicado que varios edificios han sufrido daños materiales en la primera localidad. "Daremos alojamiento a los que necesiten una vivienda temporal", ha zanjado.

Poco antes, el Ministerio de Defensa ruso había anunciado el derribo de cerca de 85 drones lanzados por las tropas de Ucrania, incluidos cuatro en la región de Moscú, sin pronunciarse sobre víctimas o daños materiales.

El Ejército ucraniano no se ha pronunciado por ahora sobre estos ataques, ejecutados en medio del conflicto desencadenado por la invasión rusa, iniciada el 24 de febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

EuropaPress

