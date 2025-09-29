Monserrat Martí sobre el desahucio de la Fundación Monserrat Caballé: "Ya está solucionado"

Meses después de que saltara a la luz la orden de desahucio para la Fundación Monserrat Caballé y también para su hermano, Carlos Caballé, la hija de la artista se ha sentado en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para recordar a su madre y el gran legado que dejó en el mundo de la música tras su desaparición.

Consciente de esta situación que ha vivido su familia por el impago de máss e 40.000 euros en alquileres desde 2023, Monserrat Martí explicaba ante Sonsoles Ónega cómo se encuentra ese tema. "Mi tío tiene una edad y se ha areglado, ya se ha parado. La Fundación no tiene nada que ver" reconocía Monserrat dejando claro que el problema es en el piso en el que residen su tío y su prima y no en la sede de la Fundación que lleva el nombre de su madre.

Reconociendo que es un tema que le ha afectado personalmente, Monserrat asegura que no tendría por qué haberse preocupado por eso, pero sí que lo ha hecho. "Las cosas que se pueden solucionar, por qué te tienen que entristecer, pero las informaciones han sido confusas" explicaba durante su intervención en el programa. Dejando muy claro que se trata de un tema del pasado y que ya no está en su vida, sentencia: "No le doy importancia, ya está solucionado".