María Pombo y Pablo Castellano aclaran qué hay de cierto en los rumores de mudanza a Miami

A la espera de dar la bienvenida a su tercer hijo en común -una niña a la que van a llamar Mariana y cuyo nacimiento está previsto para el mes de noviembre-, María Pombo y Pablo Castellano se han regalado unas románticas vacaciones para dos en Miami, la ciudad favorita de la influencer, como ha reconocido en alguna ocasión.

Un viaje en el que no solo habrían aprovechado para descansar y recargar pilas antes de convertirse en familia numerosa, sino también para buscar casas y colegio para sus pequeños Martín (4) y Vega (2), ya que como ha revelado el periodista Javier de Hoyos, la pareja estaría planteándose mudarse a la capital de Florida y vivir allí una temporada.

Coincidiendo con esta inesperada información sobre los deseos de María y Pablo de comenzar una nueva vida en Miami, la pareja ha regresado a Madrid y ha aclarado qué hay de cierto en los rumores de mudanza a Estados Unidos.

En primer lugar era la 'reina de Instagram' la que abandonaba la terminal sin la compañía de su marido, tocándose la abultada barriguita visiblemente agotada: "Qué tortura de viaje, y encima huelga de maletas, o sea que me voy a casa corriendo y me están esperando los niños, y encima estoy con unas náuseas y un todo... Dejo al pobre Pablo ahí, al pobre esperando las maletas" ha explicado ante las cámaras de Europa Press.

"Ojalá" ha confesado cuando le hemos preguntado si es cierto que se podrían mudar a Miami. "Hemos estado en Miami, nos encanta Miami. Lo he dicho siempre, que nos encanta Miami y bueno, quién sabe, siempre he dicho que si me voy a vivir a Miami ahora es el momento, que tengo niños pequeños y nos encanta" ha reconocido, admitiendo así que es algo que está entre sus planes.

Además, y aunque la polémica por su cruzada contra la lectura afirmando que las personas que leen no son mejores que el resto ya ha pasado a 'mejor vida', María no ha dudado en responder a las declaraciones de la escritora Lucía Extebarría apuntando -en referencia a ella- que el maquillaje tampoco alarga la vida: "Ah, pues muy bien, claro, es que tiene toda la razón del mundo ¿Cómo el maquillaje va a alargar la vida? ¿Y ella lee? ¿Ella dice eso? No he escuchado nada, entonces no tengo ni idea" ha zanjado.

Minutos después, una vez recuperadas sus maletas, ha sido Pablo Castellano el que ha abandonado la terminal para poner rumbo a su casa y reencontrarse con su mujer y sus pequeños. Pero antes se ha pronunciado sobre su posible mudanza a Miami: "Bueno, es un sitio que nos gusta mucho y que no es la primera vez que vamos y estamos viendo cosas. España es nuestro sitio, aquí estamos fenomenal, pero bueno, probando, vamos a ver si probamos o no probamos. Efectivamente, tienen que alinearse muchas cosas, pero todo es posible" ha reconocido, confirmando así que les encantaría vivir una temporada en EEUU.