Los nuevos CMF Headphone Pro ofrecen diseño modular, cancelación de ruido adaptativa y 100 horas de autonomía

CMF ha presentado sus primeros auriculares 'over-ear' Headphone Pro, que llegan con un diseño modular personalizable, así como cancelación de ruido híbrida adpatativa y una batería con hasta 100 horas de autonomía, todo ello junto a un audio de calidad Hi-Res LDAC.

La hasta ahora conocida como submarca de Nothing ha compartido su visión de que los auriculares son "uno de los dispositivos más icónicos de uso personal", por lo que ha dado a conocer sus nuevos auriculares creados de forma cuidada y apostando por la personalización real, gracias a su diseño modular.

En concreto, este diseño modular engloba una estética "desenfadada" que incluye desde las almohadillas hasta sus controles intuitivos. Así, presentados en los colores gris oscuro, gris claro y verde, las almohadillas intercambiables de los Headphone Pro permiten cambiar la apariencia por completo de los auriculares, estando disponibles en distintos colores.

Igualmente, los controles integrados se basan en botones físicos, con un botón Roller en forma de rueda que permite ajustar el volumen o la cancelación de ruido (ANC) y la reproducción Play/Pause. A ello se le suma el Energy Slider, un nuevo botón que permite alternar entre los distintos niveles de graves y agudos, "adaptando el sonido al ritmo y energía de cada canción".

CMF ha detallado igualmente en un comunicado que los nuevos auriculares también integran un botón personalizable, que puede configurarse para acceder a distintas funciones como el audio espacial o el asistente de Inteligencia Artificial (IA), con un solo toque.

En cuanto a sus capacidades de audio, los nuevos CMF Headphone Pro cuentan con un sonido de alta fidelidad al estar equipados con un driver personalizado de 40 mm, con soporte para Hi-Res y LDAC. Estos drivers están recubiertos con un material de níquel, de manera que están diseñados para proporcionar una experiencia de escucha de baja distorsión.

Asimismo, esto se acompaña de una bobina de cobre de 16,5 mm, un conducto de graves de precisión y un diseño de doble cámara, que aportan un "sonido más profundo", según ha afirmado la tecnológica. Además, incorporan la función Personal Sound, con la que permiten que los auriculares se adapten a la forma del canal auditivo de cada usuario para ofrecer una experiencia cómoda y "verdaderamente personalizada".

Siguiendo esta línea, los Headphone Pro de CMF también disponen de cancelación activa de rudio (ANC) con un chip de alta eficiencia energética. Esto se traduce en que ofrece hasta 40 dB de reducción de ruido. Igualmente, el sistema de cancelación adaptativo es capaz de detectar el nivel de ruido ambiental y ajustar automáticamente la ANC para ofrecer la mejor experiencia.

De esta forma, los usuarios podrán aislarse de conversaciones y ruidos del entorno para que cada detalle se oiga con claridad, o bien escuchar sus contenidos pudiendo prestar atención a su alrededor al mismo tiempo.

Por otra parte, CMF ha subrayado la autonomía de sus nuevos auriculares, dado que disponen de una batería que ofrece hasta 100 horas de reproducción con una sola carga, garantizando una experiencia de uso que se puede prolongar "durante días" incluso con la ANC activada, con lo que mantiene hasta 50 horas de música.

A ello se le suma la carga rápida, que ofrece hasta cuatro horas de reproducción con cinco minutos de carga. Igualmente, CMF ha detallado que la carga completa se realiza en menos de dos horas mediante USB-c.

Con todo ello, CMF ha compartido que los nuevos auriculares Headphone Pro están disponibles por 99 euros para todos los usuarios, que los podrán adquirir desde la tienda oficial de Nothing y distribuidores seleccionados.