Los bomberos rescatan a 18 personas por la lluvia, realizan 65 intervenciones y trabajan en otros 57 servicios

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza han rescatado a 18 personas por la fuerte tormenta de este domingo, en localidades del corredor del río Huerva; además han realizado 65 intervenciones y trabajan en otros 57 servicios.

Desde que este domingo comenzaran los efectos de la tormenta Gabriel, que ha dejado hasta 42,7 litros por metro cuadrado en una hora, los Bomberos de Zaragoza han recibido 150 llamadas, pero no solo de Zaragoza ciudad, también procedentes de las localidades bañadas por el río Huerva, que experimentó una fuerte subida.

Asimismo, han realizado más de 65 intervenciones y en la mañana de este lunes trabajan en otros 57 servicios para retirar árboles caídos y achiques de agua en huecos de ascensor, principalmente.

Los 18 rescates se han realizado en la zona del corredor del Huerva; 5 en Cuarte; 4 en Santa Fe; 9 en Cadrete. En esta área han participado 34 efectivos con 9 vehículos entre los que figuran el vehículo de mando, vehículos pesados, buceadores y 4x4.

En María de Huerva, asimismo, el agua arrancó una acometida de gas que generó una fuga y los Bomberos de Zaragoza tuvieron que cortar el suministro.

POLICÍA LOCAL

Por su parte, la Policía Local ha atendido a 23 personas. A 19.15 horas de este domingo procedió a cortar la Z-30 a la altura del tramo del Barranco de la Muerte, que se ha abierto a las 04.00 horas.

A las 20.20 horas se procedió al corte puntual de la Z-40 a la altura de Servisa; a las 20.30 horas se cortó la Ronda de Boltaña y se auxilió a dos personas en sus vehículos y esta vía se ha abierto a las 06.15 horas.

A las 20.40 horas se cortaron las calles de Valdespartera, La Lista de Schindler, Salomón y la Reina de Saba. A las 20.53 horas, en el distrito Universidad se cortó el paseo Renovales con la calle Manuel Lasala; a las 20.57 horas el cruce de la avenida Cesáreo Alierta con la carretera Castellón; a las 21.07 horas el Camino de las Torres esquina con la Jorge Cocci debido a la caída de árboles; y a las 22.22 horas se impidió el acceso al depósito municipal.

Ante la previsión de lluvias se acuerda por parte de la Jefatura de la Policía Local que los agentes del turno de tarde prolonguen servicio y se adelanta el turno de noche para garantizar la presencia de suficientes medios ante la activación de la alerta climatológica.

La Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) de la Policía Local ha prestado servicio en Cuarte de Huerva, y ha estado a disposición del Ayuntamiento de esta localidad desde las 21.00 horas hasta la madrugada, con tres equipos, un total de 14 agentes.

Los servicios de auxilio realizados, en colaboración con el Cuerpo de Bomberos, Guardia Civil y Protección Civil han sido en la residencia de Mayores Vitalia. Se ha auxiliado a personas atrapadas en sus vehículo en la avenida Santa Fe; y se han movido vehículos en las vías para evitar colapsos y permitir transporte escolar de este lunes. Asimismo, se ha trasladado a vecinos desde domicilios afectados a zonas seguras como el Ayuntamiento y el auditorio de esta última localidad.

ALUMBRADO PÚBLICO

La falta de suministro de alumbrado público se ha producido en 7 puntos de Zaragoza y todos está solucionados. El horario de encendido del alumbrado público se realiza con los relojes astronómicos 8 minutos después del ocaso. En concreto para este domingo ha sido ocho minutos después de las 19.50 horas, esto es, a las 19.58 horas.

El Ayuntamiento de Zaragoza ya trabaja en la integración de la telegestión --en el proyecto RELUZES se telegestionan 81 cuadros-- para conseguir que el control pueda realizarse de manera remota y encender en momentos de tormenta.

Las incidencias por arbolado han sido 20 y en limpieza han sido 6 las más destacadas, entre ellas la intervención de la pala en la Fuente de la Junquera, que está solucionado; el túnel del parque de Los Tapices en Parque Goya; bajo el puente de la ronda norte en José Atarés, que también está solucionado al igual que en el barranco de la muerte a la altura de la rotonda del Cuartel de la Policía Local en la Z-30.

En la actualidad se trabaja en la rotonda de la entrada a Juslibol; en la zona de Valdespartera, en el ferial y en el distrito de Arcosur por las escorrentías.

Las obras en el canal perimetral, en el Barranco de la Muerte, están en curso, pero esta infraestructura "ha demostrado su eficacia de aliviadero de agua", según los técnicos municipales.

Finalmente, la incidencia en movilidad se produjo en el tranvía por presencia de agua y granizo en el trazado a la altura de Parque Goya.