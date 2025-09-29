Los avances en el diagnóstico y tratamiento del ataque cardíaco logran disminuir su tasa de mortalidad

Los continuos avances en el diagnóstico y tratamiento del ataque cardíaco han conseguido disminuir su tasa de mortalidad, si bien sigue siendo una de las principales causas de muerte a nivel global, con casi 18 millones de defunciones al año, tal y como han señalado expertos de Siemens Healthineers con motivo del Día Mundial del Corazón, que se celebra este lunes.

Este descenso de las tasas de mortalidad tiene que ver con las innovaciones como el uso de técnicas de imagen no invasiva para estudiar posibles anomalías estructurales del 'stent' en afecciones como la cardiopatía isquémica.

Es por ello por lo que han destacado la importancia de contar con la tecnología y los recursos necesarios para diagnosticar y tratar a cada paciente cardíaco de la manera "más rápida" y "mejor posible", a fin de limitar el daño provocado por estas afecciones

"La gente suele pensar en las enfermedades cardíacas en términos de oclusión coronaria y en consecuencias relacionadas con el estilo de vida, pero el corazón es un órgano muy complejo y las enfermedades cardíacas se presentan de muchas maneras", han remarcado los expertos de Siemens Healthineers.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Imagen Cardiaca de la Sociedad Española de Cardiología, Manuel Barreiro, ha destacado la eficacia de pruebas como la Angiografía Coronaria por Tomografía Computarizada (ACTC) ante la sospecha de una enfermedad arterial en pacientes que no hayan sufrido un infarto agudo de miocardio.

"La ventaja de la ACTC es que es un escáner de alta resolución con una técnica no invasiva de alta resolución que permite detectar obstrucciones en fases precoces, cuantificar la carga calcificada y orientar estrategias preventivas y farmacológicas personalizadas antes de que aparezca un evento coronario, evitando procedimientos innecesarios", ha añadido.

Sin embargo, también ha señalado la importancia de adoptar hábitos de vida saludables para evitar que las personas acaben desarrollando enfermedades cardíacas como la aterosclerosis, un tipo específico enfermedad de la arteria coronaria que se produce cuando las grasas, el colesterol y otras sustancias se acumulan en las paredes de las arterias.

Esta acumulación, conocida como placas, puede provocar el estrechamiento de las arterias, bloquear el flujo sanguíneo e incluso romperse, lo que da lugar a un coágulo sanguíneo.

"La prevención es la herramienta más potente: una dieta equilibrada rica en frutas y verduras, evitar tóxicos como alcohol o tabaco, reducir el estrés, mantener un descanso nocturno adecuado y combinar ejercicio aeróbico regular con entrenamiento de fuerza adaptado a la edad de cada paciente retrasan y reducen la progresión de la aterosclerosis y potencian la eficacia de los fármacos", ha concluido Barreiro.