Las familias de los rehenes publican una oración de agradecimiento tras conocer el plan de paz de Trump

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos ha publicado una oración Shehecheyanu de bendición y agradecimiento inmediatamente tras conocerse la propuesta de plan de paz presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Washington.

La oración Shehecheyanu es una bendición judía para expresar agradecimiento ante experiencias nuevas y especiales, según recoge la prensa israelí.

La propuesta de Trump prevé un alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza en un plazo de 72 horas desde la aceptación de la iniciativa.

Asimismo contempla la creación de una fuerza internacional de seguridad y de una administración provisional que estaría bajo la supervisión de una Junta de Paz que presidiría el propio Trump y que contaría con otros jefes de Estado y personalidades, como el ex primer ministro británico, Tony Blair.

