Las autoridades de Gaza denuncian 50 muertos por el último día de ataques del Ejército de Israel

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este lunes que al menos 50 palestinos han muerto a causa de los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra el enclave, en el marco de una ofensiva que deja ya más de 66.050 fallecidos desde el 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que durante las últimas 24 horas han llegado a los hospitales que siguen operativos 50 cadáveres y 184 heridos, con lo que las cifras totales desde el inicio de la ofensiva, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, aumentan a 66.055 y 168.346, respectivamente.

Asimismo, ha señalado que entre los fallecidos durante las últimas 24 horas figuran cinco palestinos tiroteados por las fuerzas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, lo que eleva a 2.571 los muertos en estos incidentes, con 18.817 heridos, a pesar de las continuadas denuncias de la comunidad internacional.

Por otra parte, ha apuntado que 13.187 palestinos han muerto y 56.305 han resultado heridos desde el 18 de marzo, fecha en la que Israel rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva contra el territorio costero, si bien ha incidido en que "aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden llegar a ellas".

La cartera ha hecho además hincapié en que más de 360 trabajadores médicos se encuentran "desaparecidos a la fuerza" tras ser detenidos por las tropas israelíes en el marco de la ofensiva. "La ocupación evita que las organizaciones de Derechos Humanos supervise su estado", ha denunciado.

Las autoridades gazatíes han denunciado además durante las últimas horas sendos ataques por parte del Ejército de Israel contra un hospital en la ciudad de Gaza, concretamente el de Al Helu, en medio de la ofensiva terrestre a gran escala por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para intentar hacerse con el control de la localidad.

El director de la oficina de prensa de las autoridades gazatíes, Ismail al Zauabta, ha señalado que el Hospital Al Helu ha sido alcanzado por dos proyectiles de artillería y ha subrayado que las instalaciones se han quedado sin conexión a Internet, por lo que no puede comprobarse la situación en su interior, según ha informado el diario palestino 'Filastin'.

En esta línea, el Ministerio de Sanidad gazatí ha afirmado que varios drones han alcanzado los alrededores del Hospital Al Shifa, también en la ciudad de Gaza, al tiempo que ha resaltado que las calles han quedado cortadas, por lo que los pacientes y heridos no pueden llegar al hospital, con cuyo personal se ha perdido el contacto en las últimas horas.