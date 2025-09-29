La tenista española Jessica Bouzas cae ante la rusa Mirra Andreeva en tercera ronda del torneo de Pekín

La tenista española Jessica Bouzas perdió este lunes (6-4 y 6-1) en 1 hora y 33 minutos contra la rusa Mirra Andreeva, cuarta cabeza de serie, en la tercera ronda del WTA 1000 de Pekín, que se disputa sobre pista dura al aire libre.

La jugadora de 18 años, cuarta cabeza de serie en la capital china, demostró en la pista la superioridad que marcaba el ranking y se impuso con solvencia, aunque el inicio de partido parecía ponerse de cara para la gallega, que se puso con 'break' arriba en el tercer juego del primer set.

Posteriormente, Bouzas no pudo confirmar esa ventaja con su servicio y con el 2-2 en el marcador, ambas mantuvieron sus saques hasta que la española tuvo que servir para mantenerse con vida en el parcial. Ahí, la rusa manejó bien la situación y le rompió en blanco para cerrar el 6-4 en la primera manga.

El segundo set fue mucho más plácido para la número 5 del mundo, que lo dominó en todo momento. Desde el 1-1 inicial, la jugadora entrenada por la española Conchita Martínez se llevó cinco juegos consecutivos para dejar a la pontevedresa sin billete para los octavos de final del WTA 1000 chino.