La opositora Corina Machado pide al Papa León XIV que interceda por los "presos políticos" en Venezuela

La líder de la oposición de Venezuela María Corina Machado ha pedido este domingo al Papa León XIV que interceda ante las autoridades del país latinoamericano de modo que los "presos políticos" sean liberados antes de que canonice a dos ciudadanos venezolanos el próximo 19 de octubre.

"Le pedimos a su Santidad, el Papa León, y a toda la gente de bien alrededor del mundo, que en este camino a la canonización de nuestros santos, la madre Carmen Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández, intercedan por cada uno de nuestros héroes secuestrados", ha señalado en su cuenta de la red social X.

En el mismo mensaje, la opositora ha indicado que "hoy alzamos la voz para pedir (una) canonización sin presos políticos" mientras que ha defendido que "los venezolanos luchamos por la libertad, por la justicia, por la verdad y por la familia, y vamos de la mano de Dios".

Estas declaraciones coinciden con el llamamiento de este domingo del Comité para la Libertad de los Presos Políticos, quien ha emplazado a los ciudadanos a una campaña en la misma plataforma "para que nuestra voz llegue hasta el Vaticano".

La organización ha señalado que ha escrito una "carta abierta" al Pontífice, "clamando intercesión para que ninguno de los más de 1.000 presos políticos en Venezuela viva tras barrotes injustos la canonización de los beatos Rendiles y Hernández".

"Su Santidad Papa León XIV, le pedimos respetuosamente que eleve su voz y, a través de los medios que considere apropiados, solicite a la Administración de Nicolás Maduro la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos", se lee en la misiva.

El Comité ve en la canonización de los dos venezolanos "una oportunidad única" y "un vehículo para la libertad, la paz y la reconciliación", según indica en un escrito en el que denuncia que "la grave crisis de Derechos Humanos en nuestra Venezuela ha escalado dramáticamente".

En esta línea, la organización ha alertado de que "las detenciones arbitrarias ya no se limitan a líderes políticos, sino que afectan a ciudadanos de todos los estratos sociales, incluyendo a obreros, panaderos, profesionales, policías y militares" y en particular ha señalado "patrones de vulneración (de Derechos Humanos) como el aislamiento prolongado, las desapariciones forzadas y los malos tratos, crueles e inhumanos".