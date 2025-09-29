La muestra 'Tapices de los pecados capitales' se despide de la Galería de Colecciones Reales con 60.000 asistentes

La exposición temporal 'Iconografía del mal. Tapices de los pecados capitales' se despide de la Galería de las Colecciones Reales tras haber recibido 60.328 visitantes en tres meses. La muestra ha querido poner en valor la colección de tapices de Patrimonio Nacional.

Los tapices expuestos fueron confeccionados en el siglo XVI, en Flandes, en los talleres de Wilhelm Pannemaker, a partir de los diseños de Pieter Coecke van Aelst. Cada uno de ellos muestra un pecado y su virtud opuesta: la humildad frente a la soberbia, la caridad frente a la avaricia, la castidad contra la lujuria, la paciencia ante la ira, la templanza en oposición a la gula, la generosidad como antídoto de la envidia y la diligencia para combatir la pereza.

Estos tapices ingresaron en la Colección Real con Felipe II: cuatro tienen su origen en la colección de su tía, María de Hungría, y el segundo grupo, de seis piezas, en la del conde de Egmont, noble flamenco cercano al rey.

La Galería prepara ya sus próximas muestras temporales. El 6 de octubre, en el marco de la línea expositiva 'Colecciones Reveladas', se inaugurará 'Fotoescultura: el 3D del siglo XIX', en la que se mostrará la colección de piezas de Patrimonio Nacional realizadas con esta innovadora y compleja técnica.

En diciembre llegarán 'Juguetes Reales' y 'Victoria Eugenia', la próxima gran exposición de Patrimonio Nacional, que contará con alrededor de 350 obras, entre ellos, retratos, objetos decorativos, trajes, documentos, libros y fotografías de la reina consorte de Alfonso XIII.