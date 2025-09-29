Agencias

La confianza económica mejora en septiembre tanto en la UE como la eurozona, con España a la cabeza

Por Newsroom Infobae

Guardar

La confianza económica de la Unión Europea y la eurozona ha mejorado en septiembre, según se desprende del indicador de sentimiento económico (ESI) elaborado por la Comisión Europea, mientras que en el caso de España la referencia subió de manera importante.

El índice para la UE se ha incrementado hasta los 95,5 puntos desde los 94,9 del mes anterior, al tiempo que el de la eurozona se situó en los 95,5 enteros también frente a los 95,3 de agosto.

Según Bruselas, el aumento del ESI en la UE se debió a la mayor confianza de la industria, los servicios y los consumidores. Sin embargo, la confianza empeoró en el comercio minorista y se mantuvo prácticamente estable en la construcción.

Entre las mayores economías de los Veintisiete, el indicador aumentó en España (+3; 104,7), Italia (+0,7; 99), Francia (+0,3; 93) y Polonia (+0,1; 100). En cambio, disminuyó en los Países Bajos (-0,7; 99,9) y Alemania (-0,4; 90,3).

De su lado, el indicador de expectativas de empleo (EEI) cayó en septiembre tanto en el club comunitario como en la zona euro tras quedarse en los 97,1 y 96,4 puntos, respectivamente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Yeda acogerá del 7 al 11 de enero de 2026 la Supercopa de España de fútbol por segundo año consecutivo

Yeda acogerá del 7 al

Las ciberamenazas a empresas europeas aumentan con respecto a 2024: los presupuestos y el personal no frenan los ataques

Infobae

El presidente de Indonesia defiende el programa de comedores escolares gratuitos tras 6.000 niños intoxicados

El presidente de Indonesia defiende

Hosteleros de Málaga dicen que la celebración de la Comic-Con "se ha notado" y destacan subida de facturación

Hosteleros de Málaga dicen que

El presidente de Israel dice que sopesaría un perdón a Netanyahu si es condenado por corrupción

El presidente de Israel dice