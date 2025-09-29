La biotecnológica Genmab comprará Merus por 6.824 millones para hacerse con un fármaco oncológico

El laboratorio danés Genmab ha acordado comprar la biotecnológica neerlandesa Merus por 8.000 millones de dólares (6.824 millones de euros) en efectivo, según han informado las dos empresas en sendos comunicados.

En concreto, Genmab adquirirá la totalidad del capital social de Merus con vistas a incorporar a su cartera el fármaco experimental petosemtamab, destinado a tratar el cáncer de cabeza y cuello.

La operación, que se espera culminar a principios del primer trimestre de 2026, contempla el pago de 97 dólares (82,74 euros) por acción de Merus. Esto equivaldría a una prima del 41% respecto de su cierre de cotización en Bolsa el pasado 26 de septiembre.

Genmab financiará la adquisición mediante efectivo ya disponible y unos 5.500 millones de dólares (4.692 millones de euros) de deuda no convertible comprometidos por el banco estadounidense Morgan Stanley.

"La compra propuesta de Merus se alinea claramente con nuestra estrategia a largo plazo. Tiene el potencial de acelerar considerablemente nuestra trayectoria hacia el liderazgo mundial en biotecnología, proporcionando un crecimiento duradero para la empresa hasta bien entrada la próxima década", ha indicado el presidente y consejero delegado de Genmab, Jan van de Winkel.

"Creemos que Genmab tiene la visión y la experiencia adecuadas para impulsar el desarrollo del petosemtamab en el cáncer de cabeza y cuello recurrente o metastásico y más allá", ha asegurado, por su parte, su homólogo de Merus, Bill Lundberg.