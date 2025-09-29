Agencias

KM Zero reunirá en México a emprendedores e inversores en la cuarta edición de ftalks Food Summit Latam

El hub español KM Zero celebrará en Ciudad de México entre el 6 y el 9 de octubre la cuarta edición de ftalks Food Summit Latam con el objetivo que reunir a más de 20 grandes compañías alimentarias, más de 50 startups agrifoodtech y más de diez fondos de inversión para impulsar la atracción de inversión y la apertura de nuevos mercados para empresas españolas y latinoamericanas, según ha informado la firma en un comunicado.

La iniciativa cuenta con una agenda integrada por más de 20 conferencias de expertos y mesas redondas, en las que participarán empresas como Nestlé, Grupo Bimbo, Femsa o Bayer, para debatir acerca de la innovación tecnológica como motor de cambio para la industria alimentaria.

Durante la foro, las startups asistentes tendrán la posibilidad de exponer sus proyectos y soluciones tecnológicas en el espacio Future Market, donde podrán observarse propuestas como compuestos de microalgas para acelerar la regeneración del suelo agrícola degradado o el uso de la inteligencia artificial para diagnosticar plagas.

Asimismo, la cita celebrará los ftalks Latam Startups Awards para premiar a la mejor startups agrifoodtech en las categorías de innovación y sostenibilidad, donde competirán 15 empresas emergentes de siete países latinoamericanos.

Entre la lista de candidatas se encuentras tres tecnológicas españolas: Comexsoft, especializada en inteligencia artificial y ciencia de datos aplicada al retail; Gundo, creadora de una plataforma de nutrición personalizada que recomienda alimentos según el perfil genético del usuario; y Circe Healts Science, que desarrolla nuevos ingredientes diseñados para potenciar la resiliencia celular y restaurar el equilibrio metabólico.

"ftalks Food Summit LATAM se consolida como un espacio clave para acompañar a la industria agroalimentaria en la gestión de las disrupciones a las que se enfrenta: desde los impactos de la geopolítica y los aranceles, hasta el relevo generacional, la adaptación climática o las crecientes cifras de enfermedades relacionadas con la dieta", explicó la consejera delegada de KM Zero Food Innovation Hub, Beatriz Jacoste.

