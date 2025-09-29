Junta pide a PP que cese su actitud "machacona" con el incendio de Peñalba y defiende que la respuesta ha sido "buena"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al PP que cese en su "actitud machacona" con sus críticas sobre la gestión en el incendio de Peñalba de la Sierra, en Guadalajara, añadiendo que "la respuesta ha sido técnicamente y profesionalmente buena", aunque ha manifestado que como en otros incendios, se tendrá que evaluar, para ver si hay situaciones a mejorar.

A preguntas de los medios antes de visitar la exposición fotográfica de la Agencia EFE 'Momentos icónicos de la historia de Castilla-La Mancha', ha criticado la actitud del PP con el fin de obtener "rentabilidad con un puñado de votos".

"El Partido Popular y la oposición siempre aprovechan de muy mala manera cualquier circunstancia negativa que se produce en la región, cualquier desgracia que ven que puede producirse y que lejos de intentar ayudar, echan en este caso leña al fuego para ver si las cosas van peor en lugar de ayudar", ha criticado Padilla.

En todo caso, ha señalado que "la prioridad es apagar el fuego" y "garantizar la seguridad de la población y de todos los profesionales", "escuchando mucho a los técnicos".

En este punto, ha indicado que el incendio de Peñalba no es "como otras desgracias que han ocurrido en España, en otras comunidades autónomas", y la respuesta que se ha dado "tampoco ha sido la misma", ha afirmado.

"Tenemos un plan de prevención y de extinción de incendios en Castilla-La Mancha que es ejemplar. De hecho son los propios profesionales de otras comunidades autónomas los que nos ponen como ejemplo", ha remarcado.

De su lado, ha agradecido la colaboración de todas las administraciones que están participando en la extinción como Castilla y León, la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Defensa a través de la UME y el Ministerio de Transición Ecológica con las BRIF.

Padilla ha abogado por "arrimar el hombro" y valorar, sobre todo, "a los técnicos y a los profesionales que están trabajando en la extinción de este incendio".