Italia pide a la Global Sumud Flotilla que evite "poner en riesgo la vida de cualquier persona"

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, se ha reunido en la tarde de este domingo con la portavoz de la Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, en un encuentro en Roma en el que ha pedido que se evite cualquier acción que "pueda poner en riesgo la vida de cualquier persona, especialmente la de los activistas italianos".

"He reiterado todas mis preocupaciones, pero también la importancia del diálogo y la necesidad de evitar acciones que puedan poner en riesgo la vida de cualquier persona, especialmente la de los activistas italianos", ha declarado el ministro a través de un comunicado difundido en la página web de su cartera.

El encuentro, celebrado en una comisaría de los Carabinieri en Roma, ha contado también con la presencia de otras dos integrantes de la organización de la Flotilla, Simona Moscarelli y Giorgina Levi.

"Si la (Global) Sumud Flotilla decidiera tomar medidas para forzar un bloqueo naval, se expondría a peligros extremadamente graves e inmanejables, dado que se trata de buques civiles que pretenden 'forzar' una presencia militar", ha subrayado Crosetto, describiendo una situación ante la que, ha asegurado, "se pueden lograr mejores y mayores resultados para el pueblo palestino por otros medios, vías y sistemas".

El jefe de la Defensa italiana ha apuntado que "el objetivo declarado de la Flotilla es ayudar a la población de Gaza, pero es crucial que este compromiso (...) no tenga consecuencias dramáticas con riesgos elevados e irracionales",unas declaraciones que llegan después de que el Gobierno italiano anunciara este jueves el envío de un segundo buque militar para escoltar a estas embarcaciones.

"Mi prioridad y la del Gobierno es y sigue siendo la seguridad y el uso de soluciones eficaces y seguras para ayudar realmente a la población de Gaza, a través de los canales humanitarios y diplomáticos, todos los cuales ya están activos", ha recalcado en un mensaje en el que ha hecho hincapié en que Roma "están realizando todos los esfuerzos diplomáticos y operativos posibles para garantizar que prevalezca el sentido de responsabilidad".

La Global Sumud Flotilla ha informado este domingo de que se sitúa a 366 millas náuticas de la Franja de Gaza, habiendo atravesado así otras cien tras anunciar este sábado que tardaría dos días en entrar en la "zona de alto riesgo".

Asimismo, ha celebrado a través de su cuenta de Telegram la llegada del buque Life Support, de la ONG Emergency, que proporciona apoyo médico y logístico y "está listo para embarcar personal médico y operar una clínica totalmente equipada para brindar asistencia inmediata a los heridos".

"Esto significa que contamos con sistemas robustos, desde vigilancia constante en el puente hasta un plan de evacuación de emergencia por helicóptero o lancha patrullera, para maximizar la seguridad de nuestra misión. También estamos abasteciendo con suministros esenciales y agua para continuar nuestra travesía", ha explicado la organización acerca de las medidas de seguridad con las que las embarcaciones se acercan al enclave palestino.

En este sentido, la Flotilla ha destacado estar "preparada" para lo que el trayecto pueda depararle. "No nos detendremos. Únete a nosotros. Detén el genocidio. Mantén la vista puesta en Gaza", ha concluido.

Hasta 44 embarcaciones de otros tantos países conforman ahora la Global Sumud Flotilla que partió desde Barcelona en junio con la intención de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, objetivo de una ofensiva militar israelí.

Anteriores iniciativas similares han sido abordadas por fuerzas militares israelíes en aguas internacionales y llevadas por la fuerza a un puerto israelí después de lo cual los activistas han sido deportados.

La flotilla ha denunciado en estos últimos días haber sufrido varios ataques y ha señalado directamente a Israel, tras lo cual Italia, España y Grecia han anunciado el envío de embarcaciones militares de escolta.