HRW denuncia un proyecto de ley en China que justifica la represión de las minorías étnicas

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este domingo una nueva propuesta de ley en China sobre "unidad étnica" que, asegura, refuerza el control ideológico y busca justificar la represión de minorías, eliminar los derechos lingüísticos y extender el control a los chinos en el extranjero.

"El proyecto de ley del Gobierno chino sobre la promoción de la unidad étnica busca movilizar a la burocracia y a la sociedad para unir a las personas bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino, en detrimento de los Derechos Humanos", ha aseverado la subdirectora para Asia de HRW, Maya Wang, en un comunicado de la ONG.

Wang ha advertido de este modo de que "los tibetanos, uigures y otras personas que defienden a las minorías pueden esperar una represión gubernamental aún mayor" si se aprueba el proyecto de Ley de Promoción de la Unidad Étnica y el Progreso, compuesto por 62 artículos y presentado ante la Asamblea Popular china este mes.

Según la ONG, esta norma formaliza el marco ideológico de "una conciencia común de la nación china" en áreas como la educación, la religión, la historia o la cultura, citando como ejemplo el artículo 14, que ordena a las autoridades "establecer y destacar (...) los símbolos culturales chinos" en instalaciones públicas, arquitectura y lugares turísticos.

Otros, como el 23, promueve la "unidad étnica" en la planificación de vivienda, mientras que el 40 insta a las autoridades a "promover la transformación de costumbres y hábitos" para garantizar la "civilización y el progreso" en materia de matrimonio e impedir que cualquier persona obstruya las uniones por motivos étnicos o religiosos, según ha indicado HRW.

Human Rights Watch ha puesto el foco también en otros apartados del proyecto de ley que obligan a los funcionarios y representantes chinos a difundir las ideas de uniformidad ideológica entre los "compatriotas taiwaneses" y entre los "compatriotas" chinos en el extranjero, mientras prevé cargos legales contra las "organizaciones e individuos fuera del territorio" del gigante asiático que "socaven la unidad y el progreso nacionales o inciten a la división étnica".

"El proyecto de ley sobre unidad étnica es un esfuerzo flagrante del Gobierno chino por controlar la opinión y la expresión de la gente sobre China, tanto dentro como fuera del país", ha incidido Wang, que ha instado a los países afectados a presionar a Pekín "para que retire la ley y cese la persecución de las comunidades de minorías étnicas y sus partidarios".