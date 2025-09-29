Google actualiza los Pixel Buds Pro 2 para integrar audio adaptativo y protección contra ruidos fuertes

Google ha actualizado sus auriculares Pixel Buds Pro 2, que ahora integran la función de audio adaptativo para permitir que el usuario esté al tanto de su entorno mientras reduce el volumen de ruidos y sonidos no deseados, así como agrega la protección contra ruidos fuertes.

En el marco del evento 'Made by Google', celebrado el pasado mes de agosto, la tecnológica presentó algunas mejoras que pretendía incorporar a sus auriculares inalámbricos de gama alta, de cara a mejorar la experiencia de audio de los usuarios, de la mano de las capacidades de Inteligencia Artificial (IA) de Gemini.

Ahora, Google ha implementado estas nuevas funciones en la última actualización para sus auriculares Pixel Buds Pro 2 (versión 4.467), de manera que ahora incluyen una función de audio adaptativo, que permite al usuario mantenerse al tanto de su entorno mientras reduce dinámicamente el volumen de ruidos y sonidos no deseados, con el objetivo de que se mantenga alerta mientras escucha música, 'podcasts' o audiolibros, como ha compartido en un comunicado en su página de soporte.

El gigante tecnológico también ha incorporado la función de protección contra ruidos fuertes, que reduce automáticamente el volumen del entorno para proteger la audición. De esta forma, en caso de que suene un sonido repentino a gran volumen cerca del usuario, como puede ser una sirena de un camión de bomberos, no sonará "a todo volumen".

Google ha agregado igualmente los gestos con la cabeza para llamadas y mensajes de texto a la experiencia con sus auriculares más avanzados, por lo que ahora se puede gestionar llamadas y mensajes de texto sin emplear los dedos. Para responder una llamada, por ejemplo, bastará con asentir con la cabeza, mientras que para rechazarla sólo habrá que negar.

Por otra parte, la compañía ha mejorado las interacciones con Gemini Live en entornos ruidosos, para facilitar que los usuarios se puedan comunicar con claridad con el asistente en todo momento. En este caso, el procesamiento de audio avanzado prioriza la voz del usuario y elimina el ruido de fondo para que las conversaciones no se interrumpan.

Google ha advertido de que esta actualización se implementará gradualmente para todos los usuarios y, se ha de tener en cuenta que, a la hora de descargarla, se deberán mantener los Pixel Buds Pro 2 cargados y conectados al teléfono, con la última versión de la aplicación de Google.