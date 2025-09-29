El vicepresidente de los Populares europeos celebra la victoria de la opción "proeuropea" en Moldavia

El eurodiputado por Rumanía y vicepresidente del grupo de los Populares, Siegfried Muresan, ha celebrado en las últimas horas la victoria del proeuropeo Partido de Acción y Solidaridad (PAS) en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Moldavia, "pese a los esfuerzos sin precedentes" del Kremlin por interferir en ellas.

"La victoria proeuropea de Moldavia es una lección para toda Europa sobre cómo defenderse de la interferencia rusa", ha indicado en su cuenta de la red social X, donde ha manifestado su satisfacción con la "clara mayoría" del partido de la presidenta moldava, Maia Sandu, que ha cosechado casi un 50 por ciento de los votos y se prevé que pueda gobernar en solitario con 54 asientos en el Parlamento.

En el escueto mensaje, el 'número dos' del Partido Popular Europeo y presidente del comité del Parlamento para las negociaciones con Moldavia ha incidido en que el Partido de Acción y Solidaridad (PAS) ha conseguido estos resultados "a pesar de los esfuerzos sin precedentes de Rusia por manipular las elecciones (tanto durante la campaña como el día de los comicios)".

Poco antes, en la misma red social, ha aplaudido que Moldavia "sigue firmemente anclada en la senda proeuropea", tras unos comicios considerados cruciales para el devenir a medio plazo de esta pequeña nación ubicada en un contexto regional marcado por la guerra de Ucrania y los intentos sin precedentes de injerencia de Moscú, aunque no exclusivos de estos últimos años.

Se trata de las primeras declaraciones de un representante de la Unión Europea después de que el PAS se haya alzado con la victoria con un 49,56 por ciento de los votos, muy por delante del Bloque Electoral Patriótico (BEP) que ha cosechado cerca de un 25 por ciento de los votos y 27 diputados.