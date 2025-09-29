El presidente de Indonesia defiende el programa de comedores escolares gratuitos tras 6.000 niños intoxicados

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha defendido este lunes el programa de comedores escolares que su Gobierno puso en marcha en enero después de que unos 6.000 niños hayan sido intoxicados hace tan solo unos días y ha asegurado que el porcentaje de menores afectados es significativamente menor que aquellos que han logrado beneficiarse de estas comidas.
La intoxicación de los menores --de edades comprendidas entre los 6 y 18 años-- ha desatado numerosas críticas a nivel nacional. Varias organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han exigido que se detenga "inmediatamente" el programa.
La iniciativa multimillonaria, que también incluye alimentos para mujeres embarazadas, se ha ido expandiendo desde el mes de enero hasta contar con unos 30 millones de beneficiarios --de una población de unas 283 millones de personas--. El objetivo es, no obstante, alcanzar unas 83 millones de personas al año.
"Sí, hay algunos problemas, pero hemos contabilizado los alimentos ofrecidos y el porcentaje de errores, y es de un 0,00017 por ciento", ha asegurado Prabowo durante una rueda de prensa en la que ha indicado que se han registrado 70 incidentes de este tipo, según informaciones del diario 'The Jakarta Post'.
No obstante, ha admitido que esto no implica que el Gobierno "esté satisfecho", pero sí ha insistido en la importancia de "contextualizar" estas cuestiones. La Agencia Nacional de Nutrición ha indicado que de los 9.000 comedores incluidos en el programa, solo 40 han tenido que ser cerrados por incumplir con los estándares de sanidad.